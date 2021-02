Stand: 24.02.2021 14:43 Uhr Landkreis Emsland: 1.440 Laptops und Tablets für Schüler

Lernen ohne Laptop ist insbesondere in Corona-Zeiten so gut wie unmöglich. Der Landkreis Emsland hat jetzt deshalb 1.440 neue elektronische Endgeräte für das Homeschooling angeschafft. Die Tablets und Laptops sollen an Schüler der 22 kreiseigenen Schulen ausgeliehen werden, die selbst über keine digitale Ausstattung verfügen. So könnten soziale Ungleichgewichte gemildert und Unterrichtsziele erreicht werden, erklärte Landrat Marc-André Burgdorf (CDU). Die Geräte wurden aus Fördermitteln von Bund und Land bezahlt. Gut 750.000 Euro standen dafür zur Verfügung.

