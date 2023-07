Stand: 11.07.2023 14:38 Uhr Landkreis Diepholz: Auto stößt mit Lokomotive zusammen

Am Montag ist auf einer Nebenstrecke der Bahn von Diepholz nach Sulingen eine Lokomotive mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wollte die Autofahrerin an einem Bahnübergang in Wetschen in der Samtgemeinde Rehden die Schienen überqueren. Dabei habe sie die von links kommende Lokomotive übersehen, so eine Polizeisprecherin. Im letzten Moment habe die Frau ihren Wagen noch beschleunigt, deswegen sei die Lok nur noch mit dem Heck des Autos zusammengestoßen. Autofahrerin und Lokführer blieben unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.07.2023 | 15:00 Uhr