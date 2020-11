Stand: 03.11.2020 12:28 Uhr Landkreis Diepholz: Aktion gegen häusliche Gewalt gestartet

Unter dem Motto "Bürgermut tut allen gut" wollen unter anderem der Landkreis Diepholz sowie die Polizei vermehrt gegen häusliche Gewalt werben. Hintergrund sei, dass die Polizei immer häufiger zu Einsätzen wegen häuslicher Gewalt muss. Allein im Landkreis Diepholz seien die Beamten diesbezüglich im vorigen Jahr zu 332 Einsätzen ausgerückt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Vor dem Hintergrund von Corona habe sich die Problematik noch verschärft, sagte eine Kreissprecherin am Dienstag. So gebe es wegen der Abstandsregeln weniger Plätze in den Frauenhäusern. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, starten die Initiatoren der Diepholzer Präventivgruppe eine Aufkleber-Aktion im Kreis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.11.2020 | 13:30 Uhr