Stand: 11.05.2023 08:44 Uhr Landkreis Cloppenburg ist Deutschlands Hochburg für Dieselautos

Im Landkreis Cloppenburg haben Dieselautos den bundesweit höchsten Anteil am Fahrzeugbestand. Das zeigen Daten des Kraftfahrt-Bundesamts, die die Deutsche Presse-Agentur ausgewertet hat. Demzufolge fuhren dort am Stichtag 1. Januar fast 47 Prozent der Autos mit Diesel. Danach folgen die Grafschaft Bentheim mit knapp 44 Prozent und das Emsland mit etwas mehr als 43 Prozent. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 29,6 Prozent. Zur möglichen Ursache dieser großen Beliebtheit wurde auf die längeren Fahrstrecken auf dem Land verwiesen. Dort lohne sich der vergleichsweise hohe Anschaffungspreis eines Dieselautos eher als in der Stadt.

