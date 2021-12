Stand: 03.12.2021 16:30 Uhr Landkreis Cloppenburg: Zahl der Erstimpfungen steigt

Im Landkreis Cloppenburg haben sich mehr Menschen zum ersten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. In der vergangenen Woche machten Erstimpfungen noch rund ein Drittel aller Impfungen dort aus. Am Montag waren es 85 von insgesamt 189 - also fast 50 Prozent. Auch im Landkreis Vechta steige seit der Verschärfung der Maßnahmen die Nachfrage. Laut eines Sprechers mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz ein Anstieg zu spüren. Seit zwei Monaten seien insgesamt rund 10.000 Einwohner geimpft worden, für die kommenden drei Wochen bis Weihnachten hätten sich rund 9.000 für ihre Impfungen angemeldet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.12.2021 | 15:00 Uhr