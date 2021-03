Stand: 26.03.2021 15:10 Uhr Landkreis Cloppenburg: Verschweigt Betrieb positive Tests ?

Ein Industriebetrieb im Landkreis Cloppenburg hat offenbar positive Corona-Testergebnisse nicht gemeldet. In der Folge rückten Gesundheitsamt und Polizei an, um die 39 Beschäftigten erneut zu testen. Man wolle ein "deutliches Zeichen" setzen, so ein Landkreissprecher. Bei der Nachtestung war ein Ergebnis positiv. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt im Landkreis Cloppenburg seit mehreren Tagen bei über 200.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.03.2021 | 15:00 Uhr