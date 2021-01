Stand: 19.01.2021 16:45 Uhr Landgericht Osnabrück: Prozessbeginn nach Totschlag

In Osnabrück beginnt am Mittwoch der Prozess gegen einen 49-Jährigen wegen Totschlags an seiner Ehefrau. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im August vergangenen Jahres in Bramsche seine Ehefrau an einer Unterführung in einen Graben gestoßen zu haben. Im Graben soll er sie dann mit Messerstichen in Brust und Rücken getötet haben. Der Angeklagte soll aufgrund seiner psychischen Verfassung während der Tat nur eingeschränkt schuldfähig gewesen sein.

