Stand: 08.04.2021 09:01 Uhr Landeskirche klagt gegen Landkreis Emsland wegen Pump-Plänen

Weil der Wasserbedarf immer weiter steigt, will der Wasserverband Lingener Land mehr Wasser fördern. In Lengerich-Handrup (Landkreis Emsland) laufen dafür Pumpversuche - dabei sollen bis zu anderthalb Millionen Liter Wasser pro Jahr gefördert werden. Die Landeskirche fürchtet um das Fundament der Kirche und hat deshalb gegen den Landkreis Emsland als Genehmigungsbehörde des Pumpversuchs vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück geklagt. Das evangelisch reformierte Gotteshaus in Lengerich ist eines der ältesten Kirchengebäude im Emsland.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.04.2021 | 15:00 Uhr