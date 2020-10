Stand: 13.10.2020 16:41 Uhr Land gibt 80.000 Euro für Lichtsicht in Bad Rothenfelde

Das Land Niedersachsen fördert das diesjährige Lichtkunst-Festival Lichtsicht in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) mit 80.000 Euro. Einen entsprechenden Förderbescheid erhielten die Verantwortlichen am Dienstag von Kulturminister Björn Thümler (CDU): In Bad Rothenfelde werde weit weg von den großen Metropolen Kunst auf Weltniveau gezeigt, so der Minister. Bei der Lichtsicht-Triennale werden Projektionen auf die Gradierwerke geworfen. "In Zeiten der Corona-Pandemie ein ideales Format, draußen im Freien", sagte Thümler. Bei der letzten Ausgabe vor drei Jahren kamen rund 170.000 Besucher nach Bad Rothenfelde, um sich die Projektionen anzusehen. Die Lichtsicht 7 startet am 23. Oktober.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.10.2020 | 13:30 Uhr