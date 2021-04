Stand: 27.04.2021 18:59 Uhr Land gibt 19 Millionen Euro für Selbsttests in Kitas

In einem Modellprojekt hatten zwei Kindertagesstätten in Osnabrück im März getestet, ob Corona-Selbsttests den Alltag dort sicherer machen können - nun will das Land Niedersachsen das Projekt ausweiten. Fast 19 Millionen Euro sollen für Corona-Selbsttests für Kindergarten-Kinder zur Verfügung gestellt werden, kündigte das zuständige Kultusministerium an. Mit den Tests sollen Drei- bis Sechsjährige bald zweimal wöchentlich von ihren Eltern auf das Virus getestet werden können. Die freiwilligen Tests seien eine entscheidende Säule in der Landesstrategie, hieß es aus dem Ministerium.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.04.2021 | 06:30 Uhr