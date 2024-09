Stand: 13.09.2024 10:04 Uhr Brand in Lagerhalle in Meppen - Rauch kilometerweit zu sehen

In Meppen hat es am Donnerstagabend auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr brannte in der Halle geschredderter Kunststoff. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Rauchsäule war in der ganzen Stadt zu sehen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei aber nicht. Der Schaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Auch das THW war im Einsatz, um Feuerwehr und Polizei zu unterstützen. Die Brandursache ist noch unklar.

