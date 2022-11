Stand: 16.11.2022 13:17 Uhr Lagerhalle in Melle abgebrannt - Häuser werden evakuiert

In Melle-Buer ist am Mittwochvormittag in einem Gewerbegebiet eine Lagerhalle abgebrannt. Es kommt dort laut Polizei zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war am Mittag noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Halle und einige umliegende Häuser mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, gleiches gilt für die Schadenshöhe.

