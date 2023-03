Stand: 15.03.2023 08:53 Uhr Lagerhalle in Gersten abgebrannt - rund 100.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Gersten (Landkreis Emsland) ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Die 15 mal 20 Meter große Halle auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses stand am Dienstagabend in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand. Im Inneren des brennenden Gebäudes lagerten unter anderem landwirtschaftliche Geräte und Holzvorräte. Der 39-jährige Besitzer konnte rechtzeitig mehrere Gasflaschen aus der Halle entfernen. 111 Einsatzkräfte waren laut Polizei zufolge vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Sie will nun die Brandursache ermitteln.

