Stand: 03.01.2022 18:00 Uhr Lähden im Emsland: 35.600 Tiere wegen Vogelgrippe gekeult

In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Lähden in der Samtgemeinde Herzlake ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Rund 35.600 Tiere wurden getötet, so eine Sprecherin des Landkreises Emsland. Der betroffene Betrieb werde nun gereinigt und desinfiziert. Außerdem wird am Dienstag per Allgemeinverfügung eine Schutzzone mit einem Drei-Kilometer-Radius um den Hof gezogen und eine Überwachungszone von mindestens zehn Kilometern eingerichtet. In der Schutzzone ist jeglicher Transport von lebendem Geflügel und von Eiern verboten. Außerdem gilt dort weiterhin die Stallpflicht. In der Überwachungszone liegen 83 gewerbliche Betriebe mit mehr als drei Millionen Tieren. Von der Allgemeinverfügung ist auch der Landkreis Cloppenburg betroffen.

