Laden in Quakenbrück brennt aus

Ein Ladengeschäft in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht zu Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr evakuierten in der Nacht mehrere Menschen aus einer Wohnung, die über dem brennenden Geschäft lang. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand bei dem Brand verletzt, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Das Ladengeschäft brannte vollständig aus, die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.

VIDEO: Quakenbrück: Ladengeschäft brennt ab (1 Min)

