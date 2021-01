Stand: 14.01.2021 12:43 Uhr Ladekran nicht eingefahren: Lkw bleibt unter Brücke stecken

Zwei Lkw-Fahrern im Alter von 47 und 63 Jahren ist in Osnabrück ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Sie hatten nach Angaben der Polizei einen Abrollcontainer in die Stadt geliefert. Bevor sie die Rückfahrt antraten, ließen sie jedoch den Ladekran nicht wieder vollständig einfahren. Dieser schlug gegen eine Eisenbahnbrücke, als der Lkw durch diese hindurchfahren wollte. Durch die Hebelwirkung wurde laut Polizei das Führerhaus des Lkw schlagartig nach oben gegen die Brücke geschleudert, wobei die beiden Männer verletzt wurden. An der Brücke seien bei dem Unfall lediglich geringe Schäden entstanden, die keine Auswirkungen auf die Statik hätten, so die Polizei.

VIDEO: Lkw bleibt mit Hebekran an Eisenbahnbrücke hängen (1 Min)

