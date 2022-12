Stand: 29.12.2022 09:38 Uhr Laar: Lkw-Anhänger mit 2.700 Hühnern stürzt in einen Kanal

In der Grafschaft Bentheim ist am Donnerstagmorgen ein mit rund 5.500 Hühnern beladener Lastwagengespann verunglückt. Laut Polizei wollte der Lkw gegen 7.30 Uhr eine Holzbrücke in Laar, einer Ortschaft der Samtgemeinde Emlichheim nahe der deutsch-niederländischen Grenze, überqueren. Die Brücke stürzte teilweise ein, der Anhänger mit etwa 2.700 in Käfigen eingesperrten Hühnern stürzte in einem Kanal. Der Fahrer befreite sich aus eigener Kraft. Die Bergung dauert an. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Lastzug deutlich schwerer als für die Holzbrücke erlaubt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.12.2022 | 09:30 Uhr