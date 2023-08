Kühe sterben bei Großbrand in Papenburg Stand: 20.08.2023 11:39 Uhr In Papenburg hat die Feuerwehr heute einen Großbrand bei einem landwirtschaftlichen Betrieb bekämpft. Am Morgen war ein Kuhstall in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf das Wohnhaus über.

Die Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Rund 20 Kühe sind laut Feuerwehr gestorben. Fünf mussten ersten Erkenntnissen zufolge eingeschläfert werden. Einen weiteren Stall mit rund 50 Kühen konnten die Feuerwehrleute retten. Die Tiere seien unversehrt und könnten in dem Stall bleiben, so der Sprecher der Feuerwehr. 160 Einsatzkräfte waren zeitweise an den Löscharbeiten beteiligt.

Polizei schätzt Schaden auf mindestens 750.000 Euro

Der betroffene Betrieb befindet sich im Papenburger Ortsteil Aschendorf. Laut dem Sprecher ist der Brand unter Kontrolle, Nachlöscharbeiten laufen noch. Vor allem Strohballen hätten die Löscharbeiten erschwert. Zudem sei es schwierig gewesen, am Brandort an Wasser zu kommen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 750.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.08.2023 | 09:00 Uhr