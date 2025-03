Küchenbrand in Diepholz: Bewohner nach Explosion in Lebensgefahr Stand: 23.03.2025 11:53 Uhr Am Samstag ist in einer Wohnung in Diepholz ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr soll es zu einer Explosion oder starken Verpuffung gekommen sein. Eine Bewohner wurde lebensgefährlich verletzt.

Gegen 20.35 Uhr war bei der Feuerwehr der Alarm zu einem Küchenbrand eingegangen. "So weit wir das feststellen können, muss das Dach einmal abgehoben sein und hat sich dann auf die Mauern gelegt", sagte ein Feuerwehrsprecher an der Einsatzstelle in Diepholz. Innenwände seien aufgrund der Druckwelle geborsten. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem lebensgefährlich verletzten Mann um den 44 Jahre alten Bewohner der vom Brand betroffenen Räume im zweiten Obergeschoss. Er kam mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik in Hannover. Ein 21 Jahre alter Mann aus der Wohnung darunter erlitt demnach schwere Verletzungen.

Haus möglicherweise nicht mehr bewohnbar

Das Wohnhaus ist einsturzgefährdet. Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar. Informationen zur Höhe des Schadens gibt es bislang nicht. In dem Haus befinden sich laut Feuerwehr sechs Wohnungen, in denen elf Personen leben. Diese waren alle anwesend. Neun von ihnen konnten sich selbst oder mithilfe der Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen.

