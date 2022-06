Stand: 23.06.2022 11:29 Uhr Kritik an fehlender Förderschule im Emsland

Im Landkreis Emsland gehen Kinder mit einem geistigen Handicap entweder auf eine Regelschule oder sie besuchen eine Tagesbildungsstätte. Eine Förderschule gibt es in der Region nicht. Das wollen mehrere Fraktionen im Emsland jetzt ändern: SPD, FDP, die Grünen und die Partei fordern vom Kreistag, eine Förderschule Geistige Entwicklung einzurichten. Die Fraktionen sehen einen großen Bedarf an einer Förderschule für geistige Entwicklung. Den Angaben zufolge sind von den mehr als 700 betroffenen Schülerinnen und Schülern im vergangenen Jahr mehr als 100 in Förderschulen in Nachbarlandkreisen unterrichtet worden. Betroffene Eltern fordern schon länger eine spezielle Förderschule und haben dazu einen Arbeitskreis gegründet. Der Schulausschuss des Kreistags will sich Ende Juni mit dem Thema befassen.

