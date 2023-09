Stand: 21.09.2023 09:59 Uhr Kritik an Klinik-Hilfen: "Tropfen auf dem heißen Stein"

Mehrere hundert Krankenhausbeschäftigte aus dem südwestlichen Niedersachsen haben sich am Mittwoch der Protestaktion in Hannoverangeschlossen. Darunter befanden sich auch rund 150 Beschäftigte der Niels-Stensen-Kliniken aus dem Raum Osnabrück-Emsland. Der Geschäftsführer des Clemens-August-Stifts in Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta), Johannes Grelle, bezeichnete die bisherigen Bundeshilfen für die notleidenden Kliniken als "Tropfen auf dem heißen Stein". Krankenhäuser dürften nicht in eine unkontrollierte Insolvenzwelle manövriert werden, kritisierte der Chef des Christlichen Krankenhauses Quakenbrück (Landkreis Osnabrück), Matthias Bitter.

Weitere Informationen Klinik-Beschäftigte demonstrieren für mehr Geld vom Bund Rund 2.500 Menschen haben an einer Kundgebung in Hannover teilgenommen. Vielen Kliniken in Niedersachsen droht die Insolvenz. (20.09.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.09.2023 | 06:30 Uhr