Stand: 28.03.2022 14:30 Uhr Kreuzfahrtschiff "Disney Wish" wird in Kürze überführt

Das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburg Meyer Werft, die "Disney Wish", wird in der Nacht zu Mittwoch über die Ems in Richtung Nordsee geschleppt. Dafür wird bereits ab Montagabend die Ems angestaut, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mitteilte. Die Meyer Werft wollte den Termin weder bestätigen noch dementieren. Läuft alles planmäßig, dürfte das Kreuzfahrtschiff das Emssperrwerk bei Gandersum am Mittwoch gegen Mittag passieren. Die "Disney Wish" ist eines von drei Kreuzfahrtschiffen für die Reederei Disney Cruise Line, die in Papenburg gefertigt werden. Es ist das erste Schiff der Flotte, das mit Flüssigerdgas betrieben wird.

Weitere Informationen Meyer Werft dockt Kreuzfahrtschiff "Disney Wish" aus Das 341 Meter lange Kreuzfahrtschiff wird am 14. Juli mit mehrwöchiger Verspätung seine Jungfernfahrt antreten. (11.02.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.03.2022 | 15:00 Uhr