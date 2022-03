Stand: 30.03.2022 06:53 Uhr Kreuzfahrtschiff "Disney Wish" verlässt Meyer Werft heute

Das neueste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft, die "Disney Wish", soll Papenburg heute Morgen Richtung Nordsee verlassen - einige Stunden später als ursprünglich geplant. Am Abend soll es das Ems-Sperrwerk bei Gandersum, etwa zehn Kilometer von Emden entfernt, erreichen. Damit das Schiff in die Nordsee überführt werden kann, wurde die Ems aufgestaut. Erstes Ziel der "Disney Wish" ist das niederländische Eemshaven. Dort wird das Schiff fertig ausgerüstet. Bremerhaven kam diesmal aus Platzgründen nicht in Betracht. Anschließend erfolgt die Probefahrt auf der Nordsee. Die "Disney Wish" ist das erste von drei neuen Kreuzfahrtschiffen, die die Meyer Werft für die US-Reederei Disney Cruise Line baut. Das Schiff fährt mit Flüssigerdgas.

VIDEO: Papenburg: Ozeanriese "Disney Wish" verlässt das Baudock (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.03.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Schifffahrt Schiffbau