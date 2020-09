Stand: 28.09.2020 10:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kreistag entscheidet über mehr Heimaufsichtpersonal

Der Kreistag des Landkreises Osnabrück entscheidet heute Nachmittag darüber, ob die Heimaufsicht mehr Personal bekommt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Bramscher Altenheim im April gab es Kritik an der Kontrollbehörde. Die Pandemie führe zu mehr Arbeit für die Heimaufsicht, heißt es in dem Antrag, über den heute im Kreistag beraten wird. Daher sei es nötig, das Personal unverzüglich aufzustocken.

