Stand: 04.02.2021 09:10 Uhr Kreis Osnabrück: Zwei Personen mit Corona-Mutation infiziert

Die in Großbritannien entdeckte Corona-Mutation ist nun auch im Osnabrücker Land nachgewiesen worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben der Behörden sind eine 41-jährige Frau aus Osnabrück und ein 40-jähriger Mann aus Melle betroffen. Der Mann habe sich vermutlich am Arbeitsplatz abgesteckt, bei der Frau sei es noch unklar. In beiden Fällen ist die Zahl der Kontakte gering. Die bisher vor allem in Großbritannien aufgetretene Virus-Variante ist Experten zufolge leichter übertragbar. Anders als Bremen plant Niedersachsen keine flächendeckenden Tests auf diese Mutation.

