Stand: 22.07.2022 14:42 Uhr Kranke Busfahrer: Notfahrplan für Stadtgebiet Osnabrück

Ab kommenden Mittwoch fahren die fünf Metro-Buslinien in Osnabrück nur noch alle 20 statt wie gewohnt alle zehn Minuten. Grund für den ausgedünnten Takt: In der Stadt ist gerade jeder fünfte eingeplante Busfahrer krankgeschrieben. Die Fahrplanumstellung gilt nach Informationen der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) zunächst bis zum Ende der Sommerferien am 24. August. Die Welle gehe einher mit dem Fachkräftemangel und der Urlaubszeit, sagte ein VOS-Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Es sei versucht worden, Busfahrerinnen und Busfahrer von anderen VOS-Partnern, zum Beispiel aus Bramsche oder Dissen, auszuleihen, aber dort habe man ähnliche Probleme, die Verbindungen aufrechtzuerhalten, heißt es von der VOS.

