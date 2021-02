Stand: 22.02.2021 08:15 Uhr Kraniche kehren frühzeitig zurück und rasten in Diepholz

Kraniche fliegen derzeit wieder vermehrt über die Diepholzer Moorniederung. Zu den Vögeln, die gar nicht erst zum Überwintern gen Süden geflogen waren, gesellen sich nun die Rückkehrer, die auf ihrem Weg in Richtung Norden Rast in Niedersachsen machen. Sie hätten sich frühzeitig auf den Weg gemacht, um sich Plätze in den besten Brutgebieten zu sichern, erklärte der Vorsitzende des NABU-Kreisverbandes Vechta, Ludger Frye. Erst seit einigen Jahren zieht ein Teil der Kraniche im Herbst nicht mehr Richtung Süden, weil auch hierzulande die Winter meist mild geworden sind. Wegen des Wintereinbruchs in diesem Jahr sei dann aber doch ein kleiner Teil der Vögel Richtung Frankreich gezogen. Ein paar Tage Winterwetter mit Schnee und Eis hielten die Tiere aber aus, sagte Frye. "Erfrieren können sie nicht, aber sie können verhungern, wenn sie keine Nahrung finden."

