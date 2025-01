Stand: 16.01.2025 13:25 Uhr Grenzkontrollen: Bundespolizei fasst 22 mutmaßliche Schleuser

Rund dreieinhalb Monate nach dem Start der Binnen-Kontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze hat die Polizei in Niedersachsen eine Zwischenbilanz gezogen. Die Beamten verzeichneten insgesamt 560 unerlaubte Einreisen an der Autobahn 30 bei Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim), der Bundesstraße 402 bei Schöninghsdorf (Landkreis Emsland) und der A280 bei Bunde (Landkreis Leer). Die Menschen versuchten, in kleineren Gruppen in Autos über die Grenze zu kommen, so ein Sprecher der Bundespolizei. Viele nutzten demnach auch öffentliche Verkehrsmittel. Bei den Kontrollen wurden außerdem 22 mutmaßliche Schleuser festgenommen. Die Bundespolizei nahm rund 170 Männer und Frauen fest, gegen die ein Haftbefehl vorlag.

