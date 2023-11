Stand: 17.11.2023 15:09 Uhr "Auffallende Wölbung": Autofahrer schmuggelt Kokain in Unterhose

Zöllner haben bei einer Kontrolle nahe der deutsch-niederländischen Grenze 76 Gramm Kokain und acht Kilogramm Marihuana bei einem Autofahrer sichergestellt. Der Mann war auf dem Weg von den Niederlanden nach Polen, als die Beamten ihn auf der A30 bei Bad Bentheim stoppten, wie das Hauptzollamt Osnabrück am Freitag mitteilte. Er habe "äußerst nervös" gewirkt und eine auffallende Wölbung im Genitalbereich seiner Hose gehabt. Bei einer Durchsuchung hätten die Beamten 76 Gramm Kokain in der Unterhose entdeckt. Im Kofferraum des Wagens hätte zudem ein Hartschalenkoffer mit 8.050 Gramm Marihuana in mehreren schwarzen Kunststofftüten gelegen. Der Mann sei vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt worden. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, so der Zoll weiter.

