Stand: 17.01.2022 08:44 Uhr Kollision mit Geflügeltransporter: Autofahrer stirbt auf B51

Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht zu Montag zwischen Ostercappeln und Belm (Landkreis Osnabrück) frontal in einen Geflügeltransporter gefahren und gestorben. Laut Polizei erlitt der Fahrer des Lkw leichte Verletzungen. Die rund 8.000 Masthähnchen auf dem Transporter mussten umgeladen werden. Die Aufräumarbeiten dauerten am Montagmorgen an. Die Unfallursache ist noch unklar.

