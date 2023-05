Stand: 20.05.2023 12:44 Uhr Kollision mit E-Scooter: 77-Jährige nach Unfall in Lebensgefahr

Eine 77-Jährige ist bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) am Freitagabend lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Frau mit einem Pedelec auf dem Radweg unterwegs. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen von der Seite kommenden E-Scooter. Es kam laut Polizei zu einem Zusammenstoß, bei dem die 77-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus geflogen. Der 21-jährige Fahrer des E-Scooters blieb den Angaben zufolge unverletzt.

