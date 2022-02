Stand: 18.02.2022 08:30 Uhr Kollision auf Kreuzung in Haren: 67-Jährige in Lebensgefahr

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Haren (Landkreis Emsland) in der Nacht zu Freitag verletzt worden - eine davon lebensgefährlich. Ein 47-Jähriger fuhr laut Polizei mit seinem Auto auf die Kreuzung, während gleichzeitig von links eine 67-Jährige mit ihrem Pkw herannahte. Beide Fahrzeuge prallten ineinander. Das Auto des 47-Jährigen wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 67-jährige Fahrerin des anderen Autos erlitt laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Unklar ist derzeit noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.02.2022 | 06:00 Uhr