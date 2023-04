Stand: 03.04.2023 16:52 Uhr Kokain im Auto: Prozess am Landgericht Osnabrück

Vor dem Landgericht Osnabrück hat der Drogenprozess gegen einen 30-Jährigen begonnen. Laut Staatsanwaltschaft wurde der Mann Ende Oktober bei einer Fahrzeugkontrolle an der A30 bei Bad Bentheim erwischt. Er habe rund ein Kilogramm Kokain dabeigehabt, das zum Weiterverkauf bestimmt gewesen sei, so die Anklagebehörde. Die Polizei hatte zudem ein Messer in seinem Auto gefunden. Der 30-Jährige sitzt derzeit in der JVA Lingen in Untersuchungshaft.

