Stand: 07.06.2021 14:22 Uhr Kohlenmonoxid in Shisha-Bar: Fünf Frauen im Krankenhaus

Nach dem Besuch einer Shisha-Bar in Osnabrück sind fünf Frauen wegen Symptomen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in Kliniken behandelt worden. Drei Frauen im Alter zwischen 20 und 28 Jahren waren nach Angaben der Polizei bei ihrem Aufenthalt in der Bar in der Nacht zum Sonntag zusammengebrochen. Zwei weitere Frauen meldeten sich am Sonntag mit Symptomen bei der Polizei. Bei allen wurde eine erhöhte Konzentrationen von Kohlenmonoxid im Blut festgestellt. Eine Frau musste wegen eines besonders hohen Wertes in eine Spezialklinik verlegt werden, so die Polizei. Warum es zu einer erhöhten Menge des geruchlosen Gases in der Bar kam, ist noch unklar. Die Shisha-Bar wurde vorerst geschlossen.

Weitere Informationen Kohlenmonoxid: Vergiftung verhindern Kohlenmonoxid entsteht, wenn Kohle, Gas oder Benzin nicht vollständig verbrennen, weil die Sauerstoffzufuhr nicht ausreicht. Wie lässt sich eine Vergiftung verhindern? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.06.2021 | 15:00 Uhr