Kochen mit Folgen: Wohnung ausgebrannt

Nach einem Brand im Osnabrücker Stadtteil Schölerberg ist eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus vorerst unbewohnbar. Zwei Männern war dort in der Nacht auf Freitag beim Kochen Fett in Brand geraten. Die Osnabrücker Feuerwehr musste das Feuer löschen; die beiden Männer kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt; auch die restlichen Wohnungen in dem Haus blieben unbeschädigt, so die Polizei.

