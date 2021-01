Klinik in Lingen wird europaweit Vorreiter bei Krebstherapie Stand: 11.01.2021 07:00 Uhr Das Bonifatius-Hospital in Lingen wird mit einem hochmodernen Gerät zur Krebsbekämpfung ausgerüstet. Dafür muss sogar eine Straße gesperrt werden.

Es ist ein echter Schwertransport, der heute Morgen durch die Innenstadt rollt. Etwa 32 Tonnen schwer und die Ladung ist einzigartig in Europa. Mit dem Riesenapparat, genannt Zap-X, können Gehirntumore präzise behandelt und damit Nebenwirkungen verhindert werden. Das Gerät sieht aus wie eine große Stahlkugel, in die der Patient hineingeschoben wird. Während die Kugel rotiert, werden Tumore aus unterschiedlichen Winkeln bestrahlt.

Chefarzt Klassen: "Sind sehr stolz"

Diese Methode sei schonender als bisherige radioaktive Strahlentherapien, heißt es vom Krankenhaus. Bislang gebe es vergleichbare Geräte nur in den USA und in China - Lingen ist der erste Ort in Europa, an dem diese neue Technologie steht. "Wir sind sehr stolz und froh, dass wir die ersten in Europa sind, die dieses Gerät in Betrieb nehmen können", sagte Chefarzt und Neurochirurg Peter Douglas Klassen NDR 1 Niedersachsen.

Den "Löwenzahn" sicher entfernen

Er vergleicht die Unterschiede zu bisherigen Therapien mit Gartenarbeit. "Bei den Hochpräzisionsgeräten geht es darum, gezielt einen einzigen Löwenzahn herauszupicken und sicher zu entfernen. Und der Rest des Gartens sieht so aus, als ob man ihn nie angetastet hätte. Und das ist für das Gehirn ganz besonders wichtig", so Klassen. Er hat die Klinikleitung davon überzeugt, das Gerät nach Lingen zu holen. Nach einigen Tests hoffen die Mediziner auf einen ersten Einsatz im ersten Quartal dieses Jahres.

