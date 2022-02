Stand: 24.02.2022 13:17 Uhr Beratung zu Klimaschutz bei Osnabrücker Unternehmen gefragt

Bei den Unternehmen im Landkreis Osnabrück ist das Interesse am Klimaschutz offenbar sehr hoch. Laut einer Auswertung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen sind hier landesweit die meisten Solarberatungen nachgefragt worden. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft baue ihr kostenfreies Beratungsangebot für Unternehmen zum Thema Klimaschutz deshalb jetzt aus, teilte der Landkreis mit. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren ein deutlich stärkeres Interesse der Unternehmen an Klimaschutz-Maßnahmen wahrgenommen", sagte Thomas Serries von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Das Angebot habe auch dazu geführt, dass Unternehmen im Bereich Klimaschutz investieren. "Die Impulsberatungen waren so der Einstieg zu einer weitergehenden Begleitung, zum Beispiel bei der Beratung zu Fördermöglichkeiten."

