Stand: 15.10.2023 13:59 Uhr Kleinkind in Bramsche von Auto erfasst - Lebensgefahr

Ein kleiner Junge im Alter von 16 Monaten ist am Sonntagvormittag in Bramsche (Landkreis Osnabrück) von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein 70-jähriger Autofahrer das Kind in einem verkehrsberuhigten Bereich im Ortsteil Ueffeln. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kleinkind mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Osnabrück. Ein Notfallseelsorger betreute die Familie des Jungen und weitere Zeugen. Die Polizei ermittelt und hat das Auto sichergestellt.

