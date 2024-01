Kleinflugzeug stürzt wenige Meter neben der A1 ab Stand: 25.01.2024 20:08 Uhr In der Nähe des Flugplatzes Osnabrück-Atterheide ist am Donnerstagnachmittag ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei der Pilot leicht verletzt worden.

Der 71-Jährige, der sich selbstständig aus dem Flugzeug befreien konnte, sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann hatte zuvor beim Landeanflug aus bislang unbekannter Ursache mit seiner Maschine einen Baum und eine Hochspannungsleitung touchiert. Im Anschluss sei das Flugzeug nur wenige Meter neben der Autobahn 1 abgestürzt. Die Absturzstelle befindet sich laut Polizei bei Lotte (Kreis Steinfurt) in Nordrhein-Westfalen nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen. Experten sollen ermitteln, wie genau es zu dem Absturz kam.

Sperrung der Autobahn bis in die Nacht

Die Bergung ist nach Polizeiangaben kompliziert, weil sich das Flugzeug unter der Oberleitung befindet. Die Strecke zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen wurde am Abend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, um darüber liegende beschädigte Stromleitungen zu überprüfen, wie die Autobahn Westfalen mitteilte. Die Sperrung sollte bis in die Nacht dauern.

