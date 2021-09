Kleinbus prallt gegen Baum - zwei Menschen schwer verletzt Stand: 04.09.2021 14:50 Uhr Bei einem Unfall nahe Hüde im Landkreis Diepholz unweit des Dümmer Sees sind zwei Menschen schwer verletzt worden - bei einem besteht laut Polizei Lebensgefahr, er wurde in eine Klinik geflogen.

Ein Kleinbus mit drei Insassen war demnach zuvor von einer Landstraße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Wagen drehte sich anschließend und wurde in den Graben geschleudert. Zwei der Insassen wurden dabei verletzt - einer leicht, der andere kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Osnabrück. Der dritte Mitfahrer schlief laut Polizei gerade, als der Unfall passierte. Er verletzte sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber nach Bremen gebracht werden musste.

Bremsen defekt?

Warum der Kleinbus von der Fahrbahn abkam, ist bislang noch nicht endgültig geklärt. Aber: "Es liegen Hinweise auf einen technischen Defekt an den Bremsen vor", sagte ein Sprecher der Polizei in Diepholz. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine Baumkrone in etwa drei Meter Höhe abgebrochen. Die Landstraße war nach dem Unfall über Stunden gesperrt.

