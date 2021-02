Stand: 07.02.2021 07:57 Uhr Klausheide: 52-Jährige stirbt bei Unfall auf der B213

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B213 bei Klausheide (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am Samstagabend eine 52-jährige Frau getötet worden. Laut einer Polizeisprecherin wurde zudem der 43 Jahre alte Fahrer des anderen Pkw schwer verletzt. Ob der Unfall mit den Wetterbedingungen in der Region zusammenhing, ist unklar. Zum Zeitpunkt des Unglücks habe es lediglich leichten Schneefall bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gegeben, so die Sprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.02.2021 | 07:00 Uhr