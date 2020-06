Stand: 06.06.2020 13:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kindesmissbrauch: Elf Verdächtige festgenommen

Nach Ermittlungen der Polizei Münster (Nordrhein-Westfalen) wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sind elf Tatverdächtige festgenommen worden. Unter den Verdächtigen sind auch Personen aus Niedersachsen. Den Angaben zufolge wurden sieben Haftbefehle erlassen. In einer Pressekonferenz sprachen die Ermittler am Sonnabend in Münster von drei Jungen, die Opfer der Taten sein sollen. Zuvor hatte es im Rahmen der Ermittlungen Hausdurchsuchungen in Niedersachsen, Brandenburg und Hessen gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.06.2020 | 14:00 Uhr