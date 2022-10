Kinderpornografie-Vorwurf: Priester aus Osnabrück vor Gericht Stand: 25.10.2022 12:00 Uhr Von Mittwoch an muss sich ein Priester vor dem Amtsgericht Osnabrück wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material verantworten. Laut Anklage soll der 58-Jährige Tausende Fotos besessen haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover, der Zentralstelle für Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Kinderpornografie, hat der Beschuldigte in früheren Befragungen ein Geständnis abgelegt. Bischof Franz-Josef Bode hat den 58-jährigen Priester der katholischen St. Elisabeth Gemeinde in Osnabrück vor einigen Monaten vom Dienst freigestellt. Dem Mann drohen bei Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft. Nach Angaben des Bistums Osnabrück müsse sich der Priester dann auch einem kirchenrechtlichen Verfahren in Rom stellen.

VIDEO: Missbrauchsstudie: Bischof Bode will im Amt bleiben (22.09.2022) (1 Min)

Zeuge findet Bilder zufällig auf Speichermedium

Der 58-Jährige war durch einen Zufall aufgeflogen. Der Mann hatte Dateien auf einem Speichermedium abgelegt und wollte diese bei einem Dienstleister ausdrucken lassen. Dabei soll ein Mitarbeiter des Shops verbotene Bilder gefunden haben. Er informierte die Polizei. Bei einer Razzia stellten Fahnder weitere Datenträger mit einer mittleren vierstelligen Anzahl auffälliger Dateien sicher.

Missbrauchsstudie wirft Bode Pflichtverletzungen vor

Seit mehr als einer Dekade kämpft das Bistum Osnabrück immer wieder mit Missbrauchs- und Kinderpornografie-Vorwürfen in den eigenen Reihen. Bischof Bode hat daraufhin eine Studie zu den Vorwürfen in Auftrag gegeben. Die externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deckten unter anderem neue Fälle auf und warfen Bischof Bode selbst zahlreiche Pflichtverletzungen vor. Bode bat auf einer Pressekonferenz die Opfer um Entschuldigung und versprach, sowohl die Aufklärung von Taten voranzutreiben als auch weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer zu initiieren.

