Kinderhospital Osnabrück trainiert Ärzte an Frühchen-Puppe

Im Christlichen Kinderhospital Osnabrück trainieren Ärztinnen und Ärzte künftig die Reanimation von Frühgeborenen. Nach Angaben der Klinik ist es das erste Reanimations-Zentrum dieser Art in Norddeutschland. Unter anderem können Ärztinnen und Ärzte den Notfall an einer Puppe üben. Die Reanimations-Puppe heißt "Paul", wiegt ein Kilo und ist so groß wie ein Baby, das drei Monate zu früh geboren wurde. Der Klinik zufolge sollen nicht Mediziner aus dem eigenen Haus von den Trainingsbedingungen profitieren, sondern auch Ärzte anderer Kliniken. Der Frühchen-Simulator wird in Österreich hergestellt und kostet rund 50.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: Regional Osnabrück | 20.01.2023 | 08:30 Uhr