Stand: 06.06.2020 14:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kinder schwer missbraucht - Elf Festnahmen

Nach Ermittlungen der Polizei Münster (Nordrhein-Westfalen) wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sind elf Tatverdächtige festgenommen worden. Sieben Personen wurden verhaftet. Es handelt sich den Angaben zufolge um sechs Männer und eine Frau. Einer der Verdächtigen, ein 35-Jähriger, kommt aus Hannover. Als Opfer haben die Ermittler drei Jungen im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren identifiziert. Die Kinder, insbesondere der Zehnjährige, sollen wiederholt und sehr schwer missbraucht worden sein. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonnabend in Münster mit. Die Missbrauchshandlungen sollen vom November 2018 bis Mai 2019 stattgefunden haben. Keiner der Beschuldigten habe sich bislang geäußert.

Mutter des Hauptverdächtigen soll geholfen haben

Der Hauptbeschuldigte ist ein 27 Jahre alter Mann aus Münster. Dessen Mutter gehört ebenfalls zu den Beschuldigten. Die Ermittler schilderten in einer Pressekonferenz am Sonnabend eine besonders grausame Tat, die sich in einer Gartenlaube in Münster abgespielt haben soll. Die Mutter des 27-Jährigen habe ihrem Sohn die Laube zur Verfügung gestellt im Wissen, was dort passieren würde. In der Laube haben Ermittler versteckte Festplatten, Aufnahmegeräte, Videokameras und anderes technisches Material sichergestellt. Mit Überwachungskameras sei die Laube von außen gesichert gewesen.

Hochprofessionelle Operation

Bei den Verdächtigen handelt es sich zum Teil um Familienangehörige der Kinder, darunter ein Vater und ein Onkel. Die Taten sollen die Täter gefilmt und im Darknet verbreitet haben. Der Hauptbeschuldigte soll den zehnjährigen Jungen auch im Darknet zum Missbrauch angeboten haben. Die Organisation des Missbrauchs war offensichtlich hochprofessionell. Mehrere der Beschuldigten seien IT-Experten. Entsprechend verschlüsselt und gesichert waren die von den Verdächtigen genutzten Handys und Server, so die Ermittler. Der 27-Jährige habe in einem klimatisierten Keller in Münster mehrere stark verschlüsselte Server betrieben. Auch Filmanlagen zum Aufnehmen der Taten waren demnach professionell. Bei Durchsuchungen haben Ermittler nach eigenen Angaben "Unmengen" an Daten gefunden. Das Speichervolumen der sichergestellten Daten liege nach ersten Erkenntnissen bei mehr als 500 Terabyte.

27-Jähriger schon strafrechtlich bekannt

Begonnen hatten die Ermittlungen bereits Ende 2018 durch kinderpornografische Bilder, die im Internet angeboten wurden, sagte Joachim Poll von der Polizei Münster. Im April 2019 habe man eine IP-Adresse ermittelt, die nach Coesfeld führte. Der Beschuldigte ist IT-Techniker und war in Coesfeld auf einem Bauernhof für die IT der Biogasanlage zuständig. Der 27-jährige Hauptbeschuldigte wurde bereits am 14. Mai verhaftet. Er wurde in der Vergangenheit bereits zweimal verurteilt, weil er Kinderpornografie im Internet verbreitet hatte.

WDR.de Link Bundesweiter Fall von schwerem Kindesmissbrauch Bei Ermittlungen in einem neuen bundesweiten Missbrauchsfall sind elf Tatverdächtige festgenommen worden. Die Polizei Münster hat drei Kinder als Opfer identifiziert. Mehr bei WDR.de. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.06.2020 | 14:00 Uhr