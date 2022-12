Stand: 16.12.2022 08:38 Uhr Kind bemerkt Brand in Sögel - und sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein zwölfjähriges Kind ist in Sögel (Landkreis Emsland) auf einen Hausbrand in der Nachbarschaft aufmerksam geworden. Es hatte am Donnerstag aufsteigenden Rauch entdeckt und darüber seine Mutter informiert. Die Frau gab daraufhin den Besitzern Bescheid, die wiederum die Rettungskräfte alarmierten. Personen hielten sich nicht in dem Haus auf, sodass niemand durch das Feuer verletzt wurde. Die Feuerwehr rückte mit 50 Einsatzkräften an. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Der Schaden wird auf rund 400.000 Euro geschätzt.

