Kettenkamp: Radfahrer von Auto erfasst - 76-Jähriger stirbt

Bei einem Unfall in Kettenkamp (Landkreis Osnabrück) ist am Samstag ein 76-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizei war ein 18-jähriger Mann aus Berge mit seinem Auto in Richtung Renslage unterwegs. An der Einmündung einer Straße übersah der Autofahrer offenbar, dass ein von dort abbiegender Radfahrer Vorfahrt hatte. Der 76-jährige Ankumer wurde frontal von dem Auto erfasst und getötet. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ließ die Leiche des Radfahrers sowie sein Rad und das Auto beschlagnahmen. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock.

