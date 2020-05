Stand: 31.05.2020 16:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kernkraftwerk Emsland nach Revision wieder am Netz

Nach einer Revision von rund drei Wochen ist das Kernkraftwerk Emsland in Lingen am Sonntag wieder ans Netz gegangen. Wie Kraftwerksbetreiber RWE mitteilte, wurde der Reaktor mit 44 frischen Brennelementen beladen. Außerdem seien die Dampferzeugerheizrohre und der Reaktor-Druckbehälter überprüft worden. Dabei gab es laut RWE drei meldepflichtige Ereignisse, die nicht oder kaum sicherheitstechnisch bedeutend sind. Menschen oder Umwelt seien nicht gefährdet, heißt es in der Mitteilung. Das Kraftwerk soll Ende 2022 abgeschaltet werden.

