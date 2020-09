Stand: 03.09.2020 10:47 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Keine Sirenen: Warntag findet ohne Osnabrück statt

Die Stadt Osnabrück nimmt in der kommenden Woche nicht wie angekündigt am bundesweiten Warntag teil. Der Grund: Die Sirenen sind noch nicht da. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sollten die 26 Sirenen eigentlich bereits im vergangenen Monat aufgestellt werden. Doch offenbar gestalten sich unter anderem die Gespräche mit Anwohnern schwieriger als erwartet. Die Sirenen sollen die bestehenden digitalen Warn-Möglichkeiten ergänzen, weil durch diese nicht alle Bürger erreicht werden. Die Kosten dafür werden auf bis zu 400.000 Euro geschätzt. Nächsten Donnerstag findet erstmals der bundesweite Warntag statt. Ab 11 Uhr werden dann in ganz Deutschland Warn-Apps piepen und Sirenen heulen.

