Stand: 08.06.2021 11:12 Uhr Keine Neuinfektionen in Stadt und Landkreis Osnabrück

Zum ersten Mal seit zehn Monaten haben die Behörden in Stadt und Landkreis Osnabrück keinen neuen Corona-Fall gemeldet. Zurzeit sind im Raum Osnabrück 239 Menschen mit dem Virus infiziert. Das sind knapp 80 weniger als am vergangenen Dienstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut in der Stadt Osnabrück aktuell bei 14, im Landkreis Osnabrück bei 15.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.06.2021 | 09:30 Uhr